時速100kmで坂を転がるチーズを男たちが全力で追いかける危険な祭り「チーズ転がし祭り」をハイスピードカメラでスローモーション撮影するとこんな感じ

・関連記事

ガチョウがイケメンモデルのファビオ・ランツォーニに直撃した事件をスローモーションで再現したらどうなるのか - GIGAZINE



弾丸を弾丸に命中させる瞬間を87万5000fpsの超スローモーションで撮影した動画 - GIGAZINE



スーパーマンが眼球で銃弾を受け止めるシーンを再現した超スローモーションムービー - GIGAZINE



マインクラフトのクリーパーが等身大サイズで爆発したら一体どうなってしまうのかをハイスピードカメラで撮影した動画が登場 - GIGAZINE



レーザーディスクを耐久力の限界まで回転させるとどのように砕け散るのか? - GIGAZINE



超高速の砲弾同士を衝突させた様子を超スローモーションで撮影するとどう見えるのか? - GIGAZINE

2024年06月10日 19時00分00秒 in 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.