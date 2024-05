自動運転車に道路標識を誤認させる恐るべき「GhostStripe」攻撃

自動運転機能に欠かせないコンピュータービジョンに道路標識の内容を誤認させる「 GhostStripe 」攻撃を、研究者らが開発しました。 Invisible Optical Adversarial Stripes on Traffic Sign against Autonomous Vehicles (PDFファイル) https://tanrui.github.io/pub/GhostStripe-MobiSys.pdf GhostStripe攻撃に関する論文を執筆したのは、シンガポール・南洋理工大学のDongfang Guo氏らです。論文は2024年6月に開催される国際会議・ACMで発表されることになっています。 たとえば、一時停止を示す「STOP」と書かれた道路標識があるとします。GhostStripe攻撃は、この標識に向けてしま模様に明滅する発光ダイオードを照射するもので、明滅周波数を調整することで、人間の目には普通に「STOP」と書かれた標識に見えるものが、コンピュータービジョンはしま模様によって「STOP」が読み取れなくなってしまってしまうという仕組みです。

2024年05月14日

