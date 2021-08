「画像認識機能を誤認させる攻撃」を科学者が実証、自動運転の脅威となる可能性

Optical Adversarial Attack Can Change the Meaning of Road Signs - Unite.AI https://www.unite.ai/optical-adversarial-attack-can-change-the-meaning-of-road-signs/ パデュー大学のAbhiram Gnanasambandam氏らは衣類やバスケットボールのように凹凸のある物体や道路標識のように平らな物体に対し、ノイズの混ざった光線を照射して機械学習システムがどう認識するかを確かめる実験を実施しました。この光線の照射を、Gnanasambandam氏らは「OPtical ADversarial Attack(OPAD:光学的敵対的攻撃)」と名付けました。 実験の一例が以下。Gnanasambandam氏らによると、バスケットボールはほとんどの状況で正しく認識されたものの、逆光などの環境的要因を補正してOPADを行った場合のみ「盾」と認識されたとのこと。

2021年08月18日 07時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

