ただの花の絵をオバマ元大統領の顔だと誤認させる画像認識AIへの新しい攻撃方法「TnT」

・関連記事

たった数単語入力するだけでワードに沿った風景画像を生成してくれるAI「GauGAN2」のデモを使ってみた - GIGAZINE



AIプログラムの「AlphaZero」にチェスを学習させる中で明らかになった知見とは? - GIGAZINE



AIが入力したキーワードからイメージしたイラストを描いてくれる「Hypnogram」 - GIGAZINE



コンピューターに物事を学習させる「デイープラーニング」はどのように実行されるのか? - GIGAZINE



AIによって生成された人間の画像は「瞳孔の形」で区別できる - GIGAZINE



「畳み込みニューラルネットワークとは何か?」を分かりやすく図解するとこうなる - GIGAZINE





2021年11月30日 14時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.