顔認証の40％以上をたった9つの顔で突破するマスターキーならぬ「マスターフェイス」を作るAIが登場

顔認証システムはスマートフォンやPCのロック解除など、日常生活のさまざまな場所に浸透しています。ところがイスラエル・テルアビブ大学の研究チームは、マスターキーならぬ「マスターフェイス」を生成するAIを開発したと発表。たった9つの顔で全体の40%以上の顔になりすまして、顔認証を突破可能だと報告しています。 [2108.01077] Generating Master Faces for Dictionary Attacks with a Network-Assisted Latent Space Evolution https://arxiv.org/abs/2108.01077

2021年08月05日 12時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1h_ik

