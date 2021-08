2021年08月05日 11時02分 ネットサービス

Amazonが廃棄物削減のため中古品販売プログラムを開始



2021年8月4日、Amazonがユーザーから返品された商品を再販可能にするプログラム「FBA Grade and Resell」および「FBA Liquidations」を正式に開始しました。このプログラムはAmazonが売れ残り商品の廃棄削減を目指してスタートしたもので、サードパーティー販売者は中古品の過剰在庫をより簡単に処理可能になります。



Amazon’s new programmes give returned and unsold inventory new life

https://blog.aboutamazon.co.uk/sustainability/amazons-new-programmes-give-returned-and-unsold-inventory-new-life



Amazon plans to cut waste following backlash

https://www.cnbc.com/2021/08/04/amazon-plans-to-cut-waste-following-backlash.html



サードパーティー販売者がFBA Grade and Resellを利用する場合、サードパーティー販売者は返品された商品に対しAmazonが商品状態の評価を行うかどうかを選択可能になります。Amazonが商品に対し「中古 ほぼ新品」「中古 非常に良い」「中古 良い」「中古 可」と評価付けた後、サードパーティー販売者は評価に基づいた価格設定、および再販の手続きが行えるとのこと。



サードパーティー販売者がFBA Liquidationsを利用する場合、サードパーティー販売者は手数料を支払った上で余分な在庫をAmazonに買い取ってもらうことができるとのこと。これら2つのプログラムにより、これまでは在庫の処理について「回収」か「寄付」といった選択しかできなかったものが、より幅広い処理方法を選択できるようになります。





Amazonは2021年6月、イギリスのテレビ局により「大量の在庫に『破壊』とタグ付けして廃棄している」と報じられたばかりで、環境団体やイギリスの議員から強く批判を受けていました。



Amazonの倉庫では売れ残り製品を大量に「破壊」とタグ付けして廃棄していることが判明、中にはMacBookやiPadも - GIGAZINE





Amazonはプログラム開始に際し、「Amazonは廃棄物を最小限に抑え、中古品の再利用・修理・リサイクルが可能になるよう支援するとともに、梱包廃棄物を減らし、梱包材の使用量を減らすことに取り組んでいます。これらのプログラムが地球への悪影響を減らすことを願っています」と述べました。



なお、FBA Grade and Resellは記事作成時点でイギリスでのみ利用可能。Amazonによると、2022年初頭にアメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、スペインで利用可能になるとのこと。FBA Liquidationsは記事作成時点でアメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、スペインで利用可能で、2021年8月中にイギリスで利用可能になるとのことです。