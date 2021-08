「PS5の供給は半導体不足の影響をほぼ受けない」ことがソニーの2021年第1四半期決算報告で明らかに

・関連記事

PlayStation VRの次世代モデルの詳細が明らかに - GIGAZINE



PlayStation 5の全世界販売台数が歴代最速で1000万台を突破 - GIGAZINE



PS5やXbox Series XだけでなくPS4&Xbox Oneも品薄状態に - GIGAZINE



原価割れ状態で出荷されていたPlayStation 5が2021年6月に黒字化の見込み - GIGAZINE



ソニーの4K有機ELテレビ「BRAVIA XRJ-55A80J」レビュー、PlayStation 5の性能が認知特性プロセッサ「XR」による高画質・高音質で存分に引き出される - GIGAZINE



PlayStation Vitaがゲーム業界に与えた影響とは? - GIGAZINE



2021年08月05日 10時57分00秒 in メモ, ハードウェア, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.