Amazonに返品された商品の多くが廃棄処分となっていることが明らかに

インターネット上で買い物をするユーザーは、無料の返品オプションを好むものですが、返品した商品がどうなっているかまで把握している人は少ないはず。そこで、カナダの公共放送局であるCBCの調査報道番組 マーケットプレイス が、顧客のふりをして購入した商品を返品し、返品した商品がどのように扱われているのかを追跡調査しています。 Hidden cameras and secret trackers reveal where Amazon returns end up | CBC News https://www.cbc.ca/news/canada/marketplace-amazon-returns-1.5753714 CBCは新規の顧客のふりをしてマーケットプレイス上でバックパックやオーバーオール、プリンター、コーヒーメーカー、テント、子どものオモチャ、家庭用品などの12個の商品を購入し、その中に隠しカメラと位置情報を追跡するためのGPSを仕込んで返品しています。CBCが返品した商品を追跡したところ、多くのマーケットプレイス商品が返品時にそのまま破棄されていることが明らかになっています。 返品した12個の商品のうち、CBCの記事が公開された時点で返品した商品が再びAmazon上で販売されたのは4個のみだそうです。返品した商品を追跡する調査が行われたのは数カ月前ですが、一部の商品はAmazonの倉庫に保管されたままで、その他はすでに埋め立て地で廃棄処分となっています。

・関連記事

Amazonの下請け配送業者が「配送拠点の近くの木に携帯電話をぶら下げる」理由とは? - GIGAZINE



Amazonが他社と競合している配送サービスを一時停止へ - GIGAZINE



Amazonはサイト上の広告スペースのライバル企業による購入を制限している - GIGAZINE



Amazonが組合監視システムの導入を進めていたことが内部文書により判明 - GIGAZINE



Amazonが契約労働者のSNSを監視してストライキを起こさないかチェックしていたと判明 - GIGAZINE



2020年10月12日 12時30分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.