Intelが顔認証デバイス「RealSense ID」を発表

・関連記事

アメリカの大都市が相次いで顔認証システムを禁止に - GIGAZINE



「顔認識技術の導入が進む中国で顔データの流出を防ぐのは不可能」と専門家 - GIGAZINE



顔認識技術のせいで無実なのに間違って逮捕された男性 - GIGAZINE



「顔認証ソフトウェアの誤認率は96%に達する」と警察署長が明かす - GIGAZINE



AI超えの顔認識技術を生まれつき持つ特殊能力者「スーパーレコグナイザー」とは? - GIGAZINE

2021年01月07日 14時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.