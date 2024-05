2024年05月08日 12時10分 ハードウェア

Nintendo Switchの後継機は今年度中に発表すると社長が発言、同時に発表された決算で純利益減との予測もあり株価が下落中



Nintendo Switchの登場から7年が経過していて、新しい任天堂ハードのウワサは絶えず流れていました。複数の海外メディアが2024年後半にNintendo Switch 2(仮称)をリリース予定と報じていましたが、2024年5月7日に公式で初めて、任天堂の社長である古川俊太郎氏がNintendo Switchの後継機に関するコメントをしました。新ハードの登場が遅れることや、同時に発表された決算の内容も受けて、任天堂の2024年の純利益について注目が集まっています。





社長の古川です。2015年3月にNintendo Switchの存在を公表して以来9年ぶりにSwitchの後継機種に関するアナウンスを今期中に行います。また、2024年後半のSwitchソフトラインナップをお知らせするNintendo Directを6月に実施しますが、そこでは後継機種を扱いません。誤解のないようお願いいたします。 — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd)



任天堂はXのコーポレートアカウントで、Nintendo Switchの後継機に関する古川氏のコメントを投稿しました。投稿によると、Nintendo Switchの後継機は2025年3月までに正式な発表を予定しているとのこと。合わせて、2024年6月に開催されるNintendo Directでは、Nintendo Switchの後継機に関する情報は一切発表しないことが言及されました。





Nintendo Switchが発売してから2024年で7年が経過していますが、古川氏のコメントに「2015年3月にNintendo Switchの存在を公表して以来9年ぶり」とあるように、Nintendo Switchは発表から2017年3月の発売まで2年空いています。ただし、Nintendo Switch後継機は2024年末から2025年初頭のリリースを目指していると複数メディアが報じており、2024年後半にNintendo Switch後継機を発表したとしても、リリースまで大きく空かないと考えられています。



スイッチの後継機「Nintendo Switch 2」(仮称)について任天堂がゲームパブリッシャーに発売時期の延期を伝えたと報じられる - GIGAZINE





古川氏による発表は、2024年3月期の決算発表と合わせて行われました。決算では、2023年のNintendo Switch本体の販売台数が1570万台だったのと比較して、2024年の販売台数は1350万台になると売上の減少が予測されています。また、決算によると2024年度は純利益39%減、売上高19%減となることが予測されるとのこと。以下のグラフは決算資料で示されたNintendo Switch本体の世界売り上げ本数で、赤色がNintendo Switchの初期モデル、オレンジがNintendo Switch Lite、青色がNintendo Switch(有機ELモデル)の販売台数。2024年は予測値で、有機ELモデルがある程度増加するものの初期モデルは大きく減少することで、全体売り上げは下がることが見込まれています。





一方で、合わせて決算資料で公開された以下のグラフはNintendo Switchのプラットフォームでアクティブなプレイヤーの数で、アクティブなプレイヤーは毎年増加しており、2023年4月から2024年3月の最新データが1億2300万と過去最大になっていることが示されています。





任天堂は決算資料の中で、プラットフォーム上のプレイヤーは増加し続けており「2023年4月から2024年3月までの『年間プレイユーザー』数は過去最大の1億2300万以上となりました」と主張しているほか、2024年のNintendo Switchの売り上げは例年より減少すると予測しつつも、「ハードウェアでは、Nintendo Switchの魅力をお伝えし続けることで、『一家に一台』から『一家に複数台』、さらには『一人に一台』の普及を目指します」とコメントしているなど、現世代のNintendo Switchについてもマーケティングに力を入れる旨を述べています。しかしBloombergによると、決算資料および古川氏の投稿を受けて、任天堂の株価は東京市場で4.9%下落したとのこと。



SMBC証券のアナリストである前田栄治氏は、「次世代機を2024年度に発表して、発売が早くとも2025年になることを示唆した古川氏の発表を踏まえた上で、現行機の販売が1350万台という予測は困難に感じます」と語りました。また、業界アナリストのセルカン・トト氏は、「古川氏が次世代機の発表をした以上、1350万台という目標を達成するためには、値下げもしくは魅力的なソフトウェアとのバンドルを提供するしか選択肢はないと思います」と述べています。