大手シーフードレストラン「レッドロブスター」が破産した理由は買収された企業に不動産を売却され家賃の支払い義務が発生したため

レッドロブスターが保有していた不動産を購入したアメリカン・リアルティ・キャピタル・パートナーズによると、売却された不動産は年間2%の賃料上昇が見込まれるほど優れた場所だったとのこと。一方のレッドロブスターはこれらの不動産の価値が上昇しても利益を得られないどころか、ゴールデンゲート・キャピタルはレッドロブスターに対して負債の穴埋めに高い利息を加えました。 非営利団体の Americans for Financial Reform のシニア・ポリシー・アナリストであるアンドリュー・パーク氏は「プライベートエクイティ企業のやり方は、買収した企業に多額の借金を背負わせ、不利な立場に追いやるものです」と指摘。

by Mike Mozart アメリカの大手シーフードレストラン「 レッドロブスター 」は現地時間2024年5月19日、連邦破産法第11条の適用を裁判所に申請し、 経営破綻 しました。その理由について海外メディアのNBC Newsは「2014年にレッドロブスターを買収した プライベートエクイティ 企業が、レッドロブスターが保有していた不動産を売却したことに伴って、家賃を支払う義務が生まれたため」と報じています。 How private equity rolled Red Lobster https://www.nbcnews.com/business/consumer/private-equity-rolled-red-lobster-rcna153397

2024年05月28日 21時00分00秒 in メモ, Posted by log1r_ut

