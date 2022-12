FTXに顧客の資金を流用できるようにするソフトウェアの変更が加えられていたことが明らかに

この報道を受け、ソーシャルサイトのハッカーニュースでは「この背後にある本当の問題は、お金を稼ぐ人々が誠実さとは何かという概念を持っていないことです。自分たちの仕事は顧客の利益とお金を守ることだという基本的な前提に立っていないのです」と非難する コメント や、Singh氏についても「事情を知っていたのでは」と推測する コメント 、「ソフトウェアエンジニアとして絶対にやってはいけないことで、間違いなく懲役刑に処せられます」といった コメント が投稿されました。 A software change allowed FTX to use client money | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=33975926

2022年11月11日に破産手続きを申請した仮想通貨取引所「FTX」の創業者であるサム・バンクマンフリード氏は、顧客の資金を不正に流用した 詐欺などの疑いで逮捕・起訴されています 。アメリカ証券取引委員会(SEC)が提出した訴状から、FTXのシステムに顧客の資金を流用できるようにするソフトウェアの変更が施されていたことが分かりました。 Exclusive: How a secret software change allowed FTX to use client money | Reuters https://www.reuters.com/technology/how-secret-software-change-allowed-ftx-use-client-money-2022-12-13/ ロイターによると、2020年半ばにFTXのチーフエンジニアであるNishad Singh氏がソフトウェアに秘密の変更を施したとのこと。Singh氏が行った変更は、バンクマンフリード氏が所有するヘッジファンドのアラメダ・リサーチを、借入金による損失が大きければ資産を自動的に売却するという取引プラットフォームの機能から除外するというもの。これによりアラメダ・リサーチの資産は決して売却されることはなく、さらにアラメダ・リサーチはFTXから担保なしで資金を借り続けることができるようになりました。

2022年12月14日 17時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

