ロシア経済の崩壊が「ドミノ倒し」のように次の世界的な経済危機につながる可能性

GDPで見ると、ギリシャの経済は日本の埼玉県を 少し上回る規模 ですが、ギリシャが債務不履行(デフォルト)寸前に陥った2010年の ギリシャ経済危機 はヨーロッパ全土の 危機 、ひいては世界的な金融問題に発展しました。ギリシャよりはるかに経済の規模が大きいロシアが、2022年2月からのウクライナ侵攻に対する制裁などで破綻した場合に発生しうる事態について、経済学者が解説しています。 Could the Ukraine invasion spark a global financial crisis? https://theconversation.com/could-the-ukraine-invasion-spark-a-global-financial-crisis-178340 ロシアによるウクライナ侵攻に対し、西側諸国はロシア企業や オリガルヒ と呼ばれる財閥の資産凍結、国際決済システム「 SWIFT 」からの締め出し、ロシア中央銀行が持つ約6300億ドル(約77兆円)の外貨準備の凍結といったさまざまな経済制裁を打ち出しました。 このような動きを受けて、複数の格付け会社がロシア政府が発行する国債の信用格付けを「ジャンク」に引き下げることを決定したか、近日中に引き下げる予定としています。ウェールズのカーディフ・メトロポリタン大学で経済と金融を教えているナシル・アミヌ氏によると、ロシアの格付けがジャンクに引き下げられるということは、ロシアがデフォルトに陥る可能性が高まっているとの認識が反映されたものだとのこと。これを裏付けるかのように、国際金融協会はロシアがデフォルトになる可能性が「極めて高い」との 見方を示して います。

2022年04月10日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

