巨大な野生の金魚が五大湖の生態系をいかに脅かしているか

アメリカとカナダの国境付近にある 五大湖 に、元はペットとして買われていた金魚が野生化して住み着いています。生態系を脅かしかねない金魚の問題と対策について、ジャーナリストのクリストファー・ブッカー氏がレポートしました。 How massive, feral goldfish are threatening the Great Lakes ecosystem | PBS NewsHour https://www.pbs.org/newshour/show/how-massive-feral-goldfish-are-threatening-the-great-lakes-ecosystem

・関連記事

養殖サーモンが10年で8億6500万匹死滅、世界各地で大量死事件が多発 - GIGAZINE



クジラは気候変動対策において重要な役割を果たしている、その理由とは? - GIGAZINE



排水に含まれる抗うつ剤が魚の社会を混乱させている可能性 - GIGAZINE



カバのうんちが魚を大量死させる原因になることが明らかに - GIGAZINE





2024年05月28日 20時00分00秒 in 生き物, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.