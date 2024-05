日本のチップメーカー「Rapidus」が約5兆円を投入する工場でチップの製造とパッケージ化を計画しておりTSMC・Intel・Samsungとは一線を画している

日本政府と複数の大手企業が支援するファウンドリスタートアップのRapidusは320億ドル(約5兆円)の資金を投じ、北海道に最初の最先端ファブ(半導体工場)を2027年に稼働させ、半導体の世界市場に参入する予定です。さらにRapidusは2nmプロセスでのチップ製造に加え、同施設内で生産されたチップの パッケージング サービスも提供する方針を明らかにしました。 Rapidus Adds Chip Packaging Services to Plans for $32 Billion 2nm Fab https://www.anandtech.com/show/21411/rapidus-adds-chip-packaging-services-to-plans-for-32b-2nm-fab Japanese chipmaker Rapidus faces logistics hurdles at Hokkaido plant - Nikkei Asia https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Japanese-chipmaker-Rapidus-faces-logistics-hurdles-at-Hokkaido-plant Rapidusはまず最初に2nmプロセスを、将来的には1.4nmプロセスという最先端の製造技術を提供する予定です。Rapidusは日本とアメリカのチップ開発者が自社の2nm製造プロセスを採用することを期待していますが、最先端のプロセスを採用したチップを設計する企業はかなり限られているため、IT系ニュースサイトのAnnandTechはRapidusのビジネスモデルが成功するかどうかは未知数だと述べています。

2024年05月28日

