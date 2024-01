2024年01月29日 11時40分 ゲーム

Nintendo Switchの後継機が2024年後半に登場か、6.2インチから8インチに拡大するなどの予想まとめ



イギリスの調査会社オムディアから「任天堂がNintendo Switchの後継機を2024年内に出す予定」との情報がもたらされました。



Switch 2: Nintendo’s Next-Gen Console to Have 8-Inch LCD Screen, Omdia Says - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-26/switch-2-nintendo-s-next-gen-console-to-have-8-inch-lcd-screen-omdia-says



New Nintendo Switch 2 Release Date, Specs, Rumours & Wishlist - Tech Advisor

https://www.techadvisor.com/article/744214/nintendo-switch-2.html



Nintendo Switch 2 rumors: Price, release date, possible games, and more | Laptop Mag

https://www.laptopmag.com/news/nintendo-switch-2



オムディアによると、Nintendo Switchの後継機となるモデルは8インチのLCDパネルを搭載して発売されるとのことで、仮に事実だった場合、既存のNintendo Switchの6.2インチから大幅なアップグレードとなります。



ところが、ディスプレイにはLCD(液晶ディスプレイ)が採用されるという情報ももたらされています。Nintendo Switchは2017年の発売当初はLCDが採用され、2021年に、より発色の良いOLED(有機EL)が採用された新モデルが発売されたという経緯があるため、もし次世代の機器にLCDが採用された場合、ディスプレイはダウングレードすることとなります。





次世代モデルは2024年内に発売されるとのことで、これにより任天堂のゲーム機の出荷台数は倍増する見込みだと、オムディアの担当者は話しています。



Nintendo Switchの登場から7年が経過していて、任天堂がこれほど長い間、新機種を出さないのは異例だとの指摘も行われています。それ故に「新モデル」のうわさは絶えず、かつては「4Kモデル」が登場するとのうわさが流れて任天堂から公式に否定される事態も起こりました。



ついにNintendo Switchも4K対応か、一部の開発者がNintendo Switch向けに4Kゲームの開発を行っているとの報道 - GIGAZINE





また、2023年8月には海外メディアのVGCが「任天堂が2024年下半期に次世代ゲーム機を発売する予定」と報じ、この際はオムディアと同じく「有機ELディスプレイではなく液晶ディスプレイを採用する」との情報を出しています。



任天堂が次世代ゲーム機を2024年下半期にリリースする予定で主要開発者には開発キットが渡っていると報じられる、携帯モード・液晶画面・物理カードスロットあり - GIGAZINE





2023年5月、任天堂は投資家に対し「今後1年間でNintendo Switchの販売が減速すると予想されている」と警告し、来会計年度内に新しいハードウェアを発売する計画はないことを強調していました。この情報に基づくと、少なくとも2024年4月までは新しいハードウェアは登場しないということになります。



2024年1月11日には、チートツールを販売するAltec Lansingが「2024年9月24日、Nintendo Switch 2の発売に合わせて新型チートツールを発売する」とのリリースを発表して話題となりましたが、後にAltec Lansingにより「発売日は臆測に過ぎなかった」として撤回されました。ただ、ツール自体は「2024年のホリデーシーズン」に合わせてリリースされるそうです。



テクノロジー系メディアのLaptop Magは、Nintendo Switchの通常モデルと有機ELモデルはどちらもNVIDIAのカスタムTegraプロセッサーを搭載していることから、次世代モデルでもNVIDIA製チップが採用される可能性は高いと予想。さらに著名リーカーが以前公開した「NVIDIAのT239と呼ばれるチップが任天堂に渡された」との情報も紹介し、これが次世代モデルに採用されるのではと指摘しました。



T239プロセッサはオクタコア ARM A78C CPUクラスタをベースに、NVIDIAのRTX 30シリーズAmpereアーキテクチャに基づくカスタムグラフィックスユニットを組み合わせたものだそうで、チップのパワーやクロックスピードを推測することはできないものの、Activision Blizzard幹部間でやりとりされたメールから、次世代モデルがXbox OneやPlayStation 4の性能に匹敵する可能性があると見られています。



ウワサのNintendo Switchの次世代機「Nintendo Switch 2(仮称)」について大手ゲームメーカーのActivision Blizzardが「パワーはPS4やXbox Oneと同等」と発言 - GIGAZINE