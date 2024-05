「ブラックホールに突入したらどう見えるのか」をNASAがシミュレーション

・関連記事

ブラックホールのジェット噴射を撮影した過去最高解像度の画像が公開される - GIGAZINE



ブラックホールを破壊するにはどのような方法があるのか?破壊したらどうなるのか? - GIGAZINE



これまでブラックホールだと思われていたものは「ブラックホールのように見えるが実は異なる存在」である可能性 - GIGAZINE



ブラックホールや宇宙の始まりの「特異点」とは一体何なのか? - GIGAZINE





2024年05月07日 19時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.