MetaがQuest向けの新しい教育製品を2024年後半に発売する予定、13歳以上の生徒向けに教育アプリの提供&複数のヘッドセットを教師が一括管理できるように



Metaが2024年4月15日、「同社のVRヘッドセット『Meta Quest』向けの新たな教育製品を2024年後半に発売する」と発表しました。これにより、教師やトレーナー、管理者が教育に特化したさまざまなアプリや機能にアクセスできるようになるほか、複数のMeta Questデバイスを一度に管理することができるようになるとのことです。



Metaのグローバルアフェアーズ担当プレジデントのニック・クレッグ氏は「2024年後半にMetaが発売予定の教育製品には、現時点で名前が付けられていませんが、教育に特化したアプリや機能のハブ、および複数のデバイスを一度に管理できる機能が含まれる予定です」と語っています。





Metaによると、この教育製品は教師が13歳以上の生徒と一緒に教育現場で使用できる、視覚的に夢中になれるような一連の教育特化アプリが利用できるとのこと。またMetaは9月~12月の秋学期の間にリリースする予定であることを明かしています。



「教育特化のアプリの提供」「教師によるデバイスの一括管理」というアイデアを思いついたのはMetaではなく実際の教育者だそうです。Metaは「彼らは『VRヘッドセットを使った没入型の体験は、教科書を使って何かを教えるよりも、学生にとってはるかに楽しく、魅力的で、記憶に残るものだ』と言ってきました」と語っています。





クレッグ氏は「仮想現実(VR)や複合現実(MR)、拡張現実(AR)などのメタバース技術が社会に変革をもたらす中で、教育にもたらす可能性は最もエキサイティングなものの1つです」と語りました。



実際にMetaは「一般的な授業を受けた学生の最終テストの平均点が78点だった一方で、VRで学習した学生の平均点は85点だった」との研究結果を報告しています。また、XR Associationの調査では、77%の教育者が「これらのテクノロジーが学生の好奇心を刺激し、授業への参加意欲を向上させる」と考えていることも明らかになっています。



Metaはこの教育製品について「13歳以上の学生がいる教育機関向けに2024年後半から展開が開始されます。当初はMeta Quest for Businessが展開されているアメリカやカナダ、イギリス、日本など20の市場でこの製品をリリースする予定です」と報告しました。