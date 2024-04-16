2024年04月16日 13時09分 ハードウェア

日常会話を録音して要約できるペンダント型AIガジェット「Pendant」が登場



オンライン会議などの会話内容を録音してAIで要約できるアプリ「Limitless」が2024年4月15日(月)に登場しました。合わせて、Limitlessの機能を日常会話にまで拡張するペンダント型ガジェット「Pendant」も発表されています。



Limitless

https://www.limitless.ai/



Pendant FAQ | Limitless

https://help.limitless.ai/en/articles/9124757-pendant-faq



Introducing Limitless: a personalized AI powered by what you’ve seen, said, or heard - YouTube





◆Limitless

Limitlessはオンライン会議向けのAIツールで、会話内容の文字起こしと要約が可能です。LimitlessはWindows版とmacOS版とウェブアプリが存在しており、ZoomやSlackを含むあらゆる種類のオンライン会議ツールと同時に使用可能です。



Limitlessの画面は会議の前提情報を表示する「Prep」、文字起こししたテキストをリアルタイム表示する「Transcript」、会話内容をリアルタイムでまとめる「Notes」、会話内容を要約する「Summary」の4つに分かれています。



Prep画面にはGmailやGoogle カレンダーの情報から導き出された「会議の目的」や「会議のアドバイス」などが表示されます。





文字起こししたテキストをリアルタイム表示するTranscript画面はこんな感じ。





Note画面には、文字起こしした内容を文脈ごとにまとめたものがリアルタイムで表示されます。





そして、会議終了後にはSummary画面に要約が表示されます。





Limitlessには無料で使えるFreeプランと有料のProプランが存在し、FreeプランではAI機能を1カ月当たり10時間、Proプランでは無制限に利用可能。Proプランの料金は年間契約の場合は月額19ドル(約2900円)です。なお、記事作成時点ではLimitlessの対応言語は英語のみで、将来的に多言語にも対応する予定です。





◆Pendant

Pendantは録音機能を備えたデバイスで、日常会話を録音してLimitlessに送信し要約できます。





カラーバリエーションは「Purple」「Green」「Blue」「White」「Black」「Lime」「Pink」「Iridescent」の8種類。





内部に100時間連続稼働可能なバッテリーが内蔵されており、幅は31.9mmで、薄さは16mmです。





ストラップを使って首にかけるとこんな感じ。





襟元などに直接挟んで固定することもできます。





Pendantの価格は99ドル(約1万5000円)で、2024年第4四半期に出荷開始予定です。

