2021年07月08日 15時00分 ネットサービス

TikTokでエントリーシート代わりの自己PRムービーを作って就活できる「Resumes」がスタート



TikTokが2021年7月7日に、ショートムービーを使用して企業の求人に応募できる「TikTok Resumes」をアメリカで開始しました。7月31日までのパイロットプログラムとしてスタートしたこの枠組みに対し、ShopifyやTargetなどの企業が参加を表明しています。



Find a job with TikTok Resumes | TikTok Newsroom

https://newsroom.tiktok.com/en-us/find-a-job-with-tiktok-resumes



You can now apply for a job through TikTok - The Verge

https://www.theverge.com/2021/7/7/22567220/tiktok-resumes-job-application



People Now Spend More Time On TikTok Than YouTube, Facebook, Netflix (Report) - Tubefilter

https://www.tubefilter.com/2021/07/05/app-annie-how-many-hours-users-spend-on-tiktok-youtube-facebook/



TikTokが7月7日から開始した「Resumes」で実際に投稿された自己PRムービーが以下。TikTokユーザーらは、「#tiktokresumes」タグとTikTokアプリの編集機能を駆使して、思い思いの方法で自分のこれまでの経歴や能力をアピールしています。













TikTokでグローバルマーケティング責任者を務めるニック・トラン氏は、発表声明の中で「『TikTok Resumes』がスタートを切り、動画形式の履歴書の受け付けが始まりました。私たちは、求職者が自分の経験やスキルセットを創造的かつ本格的な形でアピールする新しい方法を試験的に導入するにあたり、世界で最も名高いブランドや新進気鋭のブランドと提携できることを光栄に思っています。『Resumes』がどのように受け入れられ、採用や就職活動にどんな新しい風を吹き込むのか、今から楽しみです」とコメントしました。



また、TikTokのマーケティングマネージャーであるケイラ・ディクソン氏は、「多くの人と同様に、大学生もパンデミックの影響を受けましたが、彼らの立ち直る力と揺るぎない楽観主義には、本当に感銘を受けています。私たちは、世界中の学生や求職者がクリエイティビティを発揮して仕事を得るお手伝いができることを、うれしく思います」と述べました。





「Resumes」では、TikTokアプリを使って作成したムービーに「#tiktokresumes」タグをつけて投稿し、その投稿のURLを以下の特設サイト経由で企業に送ることで求人への応募が可能です。「Resumes」による応募の受け付けには、ShopifyやTargetなど34のブランドや企業が名乗りを上げています。



TikTok Resumes

https://tiktokresumes.com/





市場調査会社・App Annieの調べによると、Androidスマートフォンを使用しているアメリカ人がYouTubeを視聴する時間は平均して月間22時間なのに対し、TikTokは月間24.5時間とのこと。また、イギリスでもYouTubeの16時間に対しTikTokは26時間と大きく水をあけており、TikTokはアメリカなどで最も視聴されているアプリになっています。



そんなTikTokで求人プログラムが開始された背景について、IT系ニュースサイトのThe Vergeは、「『Resumes』で募集されている求人の中には、TikTok用のコンテンツを作成する仕事も含まれています。これは、多くのブランドがTikTok用コンテンツの制作に精通している人の採用に向けて動いていることを意味しています」と分析しました。