画像生成AIのMidjourney・ChatGPT Plus・DreamStudio・Image Creatorは41％の割合で選挙に関する偽画像を作り出す

4年ごとに行われるアメリカの大統領および副大統領を選出するための 選挙 が2024年11月に実施される予定となっています。技術監視機関であるCenter for Countering Digital Hate(CCDH)が、「画像生成AIは41%の確率で選挙に関する偽情報を作成する」という結果をまとめた報告書を発表しました。 Fake Image Factories — Center for Countering Digital Hate | CCDH https://counterhate.com/research/fake-image-factories/

2024年03月07日 16時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.