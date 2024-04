AI生成の偽情報と戦う非営利団体「TrueMedia.org」がディープフェイク検出器を公開

この流れに乗る形で公開されたのが、TrueMedia.orgによるディープフェイク検出器です。検出器にYouTube、X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、TikTok、Reddit、Mastodon、Googleドライブのリンクを渡すと、リンク先に投稿されている動画・画像・音声などのコンテンツが操作されたものではないかどうかをチェックしてくれます。 直近でチェックされたものだと、シンガーソングライターとして活躍するテイラー・スウィフトさんが「トランプ勝利」と掲げる動画について、5つの要因のうち4つの要因で操作が疑われる動画であると判定を行っています。 TrueMedia - Use Generative AI to Benefit Humanity https://truemedia2024.vercel.app/media/analysis?id=m27gguqmI3fT8fs1LN096SDk3JE.mp4

2024年のアメリカ合衆国大統領選に向けて、非営利団体のTrueMedia.orgがディープフェイクの検出技術を発表しました。検出ツールはこれまでに公開されたことがないAI技術に基づく前例のないモデルを試用し、メディアが操作された兆候を調査することができます。 TrueMedia.org Launches a Free AI-enabled Deepfake Detector to Help Newsrooms · TrueMedia https://www.truemedia.org/post/free-deepfake-detector-to-help-newsrooms-across-the-country

2024年04月04日

