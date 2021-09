2021年09月27日 17時07分 メモ

サイバー攻撃「Ghostwriter」の背後にロシア政府がいると欧州連合が認定し強く非難



反NATO(北大西洋条約機構)的なフェイクニュースの発信を行うサイバー攻撃「Ghostwriter」について、欧州連合は「背後でロシア政府と関連付いている」と指摘。悪意あるサイバー攻撃の実施を非難した上で、ただちに攻撃を終わらせるよう求めました。



Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on respect for the EU’s democratic processes - Consilium

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/09/24/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-respect-for-the-eu-s-democratic-processes/





EU formally blames Russia for GhostWriter influence operation - The Record by Recorded Future

https://therecord.media/eu-formally-blames-russia-for-ghostwriter-hack-and-influence-operation/



「Ghostwriter」攻撃は2017年から確認されている、ニュースサイトやSNSでフェイクニュースをばらまく作戦です。特徴は、ロシアの安全保障上の利益に沿ったものであるという点です。



偽論文をもとにしたフェイクニュースがユーザーによる投稿が可能なサイトに紛れ込んでいる - GIGAZINE





今回、欧州連合はこの「Ghostwriter」攻撃により、ロシア政府とハッカー集団がEU加盟国の選挙や政治システムに干渉したとして、正式に非難する声明を発表しました。



このハッカー集団が行った著名な攻撃としては、NATO事務総長からリトアニア国防省に宛てたNATO軍撤退発表と称する偽装書簡を拡散しようとしたものや、ポーランド政府関係者のSNSアカウントをハッキングして社会活動家やライバルの政治家を中傷・攻撃したものが挙げられます。



欧州連合はロシア政府に対し「サイバースペースにおける、責任ある国家行動の規範を順守するよう要請します」と求めています。