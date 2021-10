ドナルド・トランプを大統領にしたフェイクニュースネットワークの運営者「ハッカーX」はなぜ今自分の正体を明かしたのか？

by Gage Skidmore ホワイトハッキンググループの Sakura Samurai に所属するロバート・ウィリス氏が、「ドナルド・トランプ氏が大統領選に立候補した時に、対立候補をおとしめるようなフェイクニュースを大規模に展開する作戦を実行していた」ことを、IT系ニュースサイトのArs Technicaに告白しました。 “Hacker X”—the American who built a pro-Trump fake news empire—unmasks himself | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2021/10/hacker-x-the-american-who-built-a-pro-trump-fake-news-empire-unmasks-himself/ ウィリス氏は2015年当時求職活動を行っており、2つの企業で最終面接まで進み、そのうち1つから内定をもらったそうです。ウィリス氏はもう1つの会社を断るかどうか迷いましたが、職務内容や企業の名前を明らかにしない不透明性に興味を持ち、最終面接を受けることにしました。

・関連記事

Twitterが5000以上ものボットアカウントを「デマを拡散した」として凍結、謎の「親トランプ」ネットワークの存在が浮き彫りに - GIGAZINE



フェイクニュースと戦うインターネットアーカイブの取り組みと問題 - GIGAZINE



「民主党は投票不正をやめろ」と訴えるトランプ大統領支持者らのFacebookグループが削除される - GIGAZINE



陰謀論者グループ「QAnon」に関連するフレーズがTwitterやFacebookからどんどん消えている - GIGAZINE



トランプ前大統領の声はSNSアカウント閉鎖の影響でどれほど届かなくなったのか? - GIGAZINE

2021年10月15日 12時06分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.