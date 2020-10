2020年10月19日 11時00分 ネットサービス

Facebookがアメリカ大統領選挙の「投票を妨害する広告」220万件を却下



2020年11月3月に実施予定の2020年アメリカ合衆国大統領選挙に関して、Facebookが「投票を妨害」するような広告220万件を却下したと発表しました。



2020年10月18日、Facebookのグローバル部門のヴァイス・プレジデントであるニック・クレッグ氏が「Facebookが選挙を妨害するような広告や投稿について、広告220万件と投稿12万件を却下し、投稿1億5000万件に警告を発した」と発表しました。





クレッグ氏の説明によると、こうした広告や投稿の可否に関する判断には人工知能(AI)を用いており、ユーザーに報告される前から投稿内容などを削除しているとのこと。こうしたAIによる削除の検証のために、FacebookはAFP通信などのメディア70社とパートナー契約を結び、さらに透明性の確保のために、広告に関する資金や支払い元などの情報を7年間分保存するようにポリシーを改訂したとクレイグ氏は語りました。



近年はテクノロジーの普及により、選挙に関する話題がオンラインにも投稿されるようになり、オンライン上で選挙活動も盛んに行われるようになっています。しかし、こうしたオンライン上の活動を利用した「選挙干渉」が盛んに行われていることも判明しており、2016年アメリカ合衆国大統領選挙では、ロシアの組織がFacebookやTwitterなどで大規模なプロパガンダ工作を行っていたとされています。



2020年の大統領選に向け、こうした選挙干渉について、オンラインプラットフォーム各社はそれぞれ対策を打ちだしており、Facebook、Google、Microsoftは連邦捜査局(FBI)と協力してフェイクニュース検出システムなどの導入を進めてきました。



2019年にはTwitterが政治広告の全面禁止を実施していたのに対し、これまでFacebookは「政治広告を掲載し続ける」という方針を堅持していましたが、2020年の大統領選では「大統領選の1週間前から政治広告をブロックする」というポリシーに変更しており、今回の発表もFacebookがアメリカ大統領選に関する規制を強化しているというアピールだとみられています。



