2024年03月07日 15時00分

処方箋なしで買える血糖値モニタリングデバイスが登場



アメリカ食品医薬品局(FDA)がDexcom製のグルコースモニタリングデバイス「Stelo」に対して処方箋なしでの販売許可を与えました。Steloは2024年夏に発売予定です。



Introducing Stelo, the first FDA-cleared glucose biosensor available without prescription | Dexcom

https://www.dexcom.com/en-us/stelo



FDA Clears First Over-the-Counter Continuous Glucose Monitor | FDA

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-clears-first-over-counter-continuous-glucose-monitor



DexCom, Inc. - Stelo by Dexcom First Glucose Biosensor Cleared by FDA as Over-the-Counter

https://investors.dexcom.com/news/news-details/2024/Stelo-by-Dexcom-First-Glucose-Biosensor-to-be-Cleared-by-FDA-as-Over-the-Counter/default.aspx



糖尿病患者は血糖値を定期的に測定して管理する必要があります。数多く存在する血糖値測定手法の中でも、針が付いたパッチを体に取り付けて24時間血糖値を継続的にモニタリングできる「CGM」は血糖値の見える化システムとして人気の手法です。



SteloはDexcomが開発したCGMで、上腕の裏側に取り付けることで血糖値を測定し、測定結果をスマートフォンアプリで閲覧することが可能。連続稼働時間は最大15日です。





Steloは2024年夏にアメリカで発売予定です。既存のCGMを入手するには医師の処方箋が必要ですが、SteloはFDAから「処方箋なしでの販売許可」を取得しており、ユーザーがオンラインで直接購入することが可能です。ただし、FDAは「ユーザーは医療提供者への相談なしにSteloの測定結果だけをもとに医療上の決定を下すべきではない」と警告しています。



上述の通り、Steloは腕に針を刺して血糖値を測定するタイプの血糖値測定デバイスです。FDAは針を用いない非侵襲性の血糖値モニタリングデバイスに対しては慎重な姿勢を示しており、2024年2月21日には「スマートウォッチやスマートリングを血糖値の測定に用いるべきではない」という声明を発表しています。



