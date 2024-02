NHKが2024年度番組改編で「新プロジェクトX～挑戦者たち～」スタート＆平日午後の生放送枠拡大

・関連記事

知られざるNHKラジオセンターの舞台裏を取材してきました~激闘編~ - GIGAZINE



知られざるNHKラジオセンターの舞台裏を取材してきました~潜入&技術編~ - GIGAZINE



知られざるNHKラジオセンターの舞台裏を取材してきました~生放送編~ - GIGAZINE



「必要なのは常識です」NHK勤続30年超の大ベテラン伊藤博英アナウンサーインタビュー - GIGAZINE



一度も仕事を休んだことがない皆勤の秘密、NHKラジオキャスター有江活子インタビュー - GIGAZINE



NHKが東日本大震災報道に投入していた技術あれこれ - GIGAZINE



NHKが主要地上波テレビ局で初めてYouTubeと提携、動画配信を開始 - GIGAZINE



熱気あふれる現場で熱量の詰め込まれた作品が生まれている「映像研には手を出すな!」試写会&会見レポート - GIGAZINE



2024年02月14日 18時58分00秒 in 取材, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.