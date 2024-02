「アクティブゲーマーの17％がLGBTQ」など人権団体GLAADがゲーム業界に関するLGBTQの調査結果を発表

LGBTQ擁護団体のGLAADが、ビデオゲーム業界におけるLGBTQの存在について調査した初の年次レポートを公開しました。GLAADはこの調査報告をもって「ゲーム業界はもっとLGBTQを包括すべき」と訴えています。 2024 GLAAD Gaming Report: The State of LGBTQ Inclusion in Video Games | GLAAD https://glaad.org/glaad-gaming/2024/ ◆アクティブゲーマーの17%がLGBTQ GLAADがPCまたは家庭用ゲーム機で遊ぶ1452人のアメリカ人ゲーマーを調査したところによると、全体の17%がLGBTQであることがわかったそうです。特に若い年齢層ではLGBTQゲーマーの割合が高く、35歳以下のゲーマーの23~28%が自分はLGBTQであると認識しているとのこと。この結果を元にGLAADは「アクティブゲーマーの5人に1人がLGBTQ」と表現しました。

2024年02月14日 16時00分00秒 in メモ, ゲーム, Posted by log1p_kr

