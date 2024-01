2024年01月22日 23時00分 ソフトウェア

Android脱却を目指すHuaweiが独自OS「HarmonyOS NEXT」を発表、Linuxより3倍効率的と主張

by Web Summit



中国の大手通信機器メーカー・Huaweiが2024年1月19日に、自社製OS「HarmonyOS NEXT」を発表しました。既に開発者向けにプレビュー版が配布されており、2024年の第4四半期には商用展開する予定とされています。



Huawei's self-developed Harmony kernel is 3 times more efficient than Linux - Huawei Central

https://www.huaweicentral.com/huaweis-self-developed-harmony-kernel-is-3-times-more-efficient-than-linux/



Huawei releases preview version of updated HarmonyOS Next as it accelerates shift away from Android | South China Morning Post

https://www.scmp.com/tech/article/3248956/huawei-releases-preview-version-updated-harmonyos-next-it-accelerates-shift-away-android



Huaweiは、セキュリティの懸念によりアメリカから「国家安全保障上の脅威」に指定されており、アメリカ企業は政府の許可なくHuaweiと取引できません。そのため、HuaweiはAndroidの代わりに独自OSの「HarmonyOS」を自社製スマートフォンに組み込んでいますが、初期のHarmonyOSはほとんどAndroidの派生に過ぎないことが指摘されていました。



Huawei製スマホに搭載予定の独自OS「HarmonyOS」は実質的にほぼAndroidであるとの指摘 - GIGAZINE



by Kārlis Dambrāns



開発者向け会議で「HarmonyOS NEXT」を発表したHuawei Consumer Business GroupのCEOのYu Chengdong氏は、「これは本物のOSであり、Androidのスキンではありません」と語りました。



フルスタックの自社開発テクノロジーを搭載したHarmonyOS NEXTは、LinuxやUnixではなくHarmonyカーネルを採用しており、Linuxに比べてメモリ効率が3倍とのこと。



効率性に加えて、HarmonyOS NEXTは「ヘテロジニアス・ネイティブ的」なメカニズムによりスムーズな使用体験を提供するとされているほか、カーネルレベルのセキュリティを備えた最高レベルのセキュリティ認証を3つ取得しているとのこと。また、Androidに対抗するために、オンデバイスのAI機能も搭載しています。





独自プラットフォームへの移行により、Androidベースのアプリケーションはサポートされなくなりますが、目下200を超える業界パートナーがネイティブHarmonyOSアプリの開発に取り組んでおり、2024年末までにパートナー企業を5000に拡大することを目指していると、Huawei Consumer Business Cloud ServicesのZhu Yonggang社長は話しました。



エコシステム拡大のため、Huaweiはネイティブアプリやソフトウェア開発キット(SDK)などの分野への支援として70億元(約1440億円)を投じています。





HarmonyOSの利用は拡大しており、発表によるとHarmonyOSは2019年8月のリリース以来8億台以上のデバイスで稼働しているとのこと。また、市場調査会社のTechInsightsは、HuaweiがP60 Proで本格的に5Gスマートフォン市場に復帰したことにより、2024年中にHarmonyOSがAppleのiOSを抜いて中国国内で第2位のシェアを獲得するとのレポートを発表しました。



HarmonyOS Nextの開発者プレビュー版がプログラマー向けに既に公開されており、Huaweiは2024年の第4四半期に商用利用が開始される予定としています。