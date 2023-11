2023年11月17日 08時00分 モバイル

中国のスマートフォン市場はHuaweiとXiaomiが牽引して回復基調



2023年10月の中国のスマートフォン販売数は前年比11%増の回復基調であることが、調査会社・Counterpoint Researchの調べで明らかになりました。この傾向を支えているのは、前年比83%増のHuaweiと、前年比33%増のXiaomiです。



Latest China Weekly Smartphone Sales Signals Market Recovery

https://www.counterpointresearch.com/insights/latest-china-weekly-smartphone-sales-signals-market-recovery/





Huawei and Xiaomi Lead China Phone Market Double-Digit Rebound - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-14/huawei-and-xiaomi-lead-china-phone-market-double-digit-rebound



Counterpointによると、2023年10月の中国のスマートフォン売上高は前年比で第1週が8%増、第2週が7%増、第3週が11%増、第4週が18%増で、月単位だと前年比11%増となったとのこと。





ベンダー別販売額の年次成長率はHuaweiが前年比83%増、Xiaomiが前年比33%増、Honorが前年比10%増でした。





Huaweiが大きく伸びている理由は、Kirin 9000プロセッサ搭載の「Mate 60」が爆発的人気を博しているためで、アナリストのアーチー・チャン氏は「めざましい成長だった」と表現。Huaweiの好調の恩恵を他のベンダーも受けるハロー効果が見られたとのことです。



なお、Huaweiは端末に、Androidからフォークしたマルチデバイス向けOS「HarmonyOS」を搭載しています。2024年第1四半期にリリースされる予定の「HarmonyOS NEXT」は独自ランタイムの利用に移行し、Androidアプリが実行できなくなりますが、これに合わせて中国企業はHarmonyOS向けのアプリ開発を進めているとのことで、中国製アプリに大きな変化が訪れることになるかもしれません。



Huawei finally seems to be moving beyond Android with HarmonyOS Next

https://www.pocket-lint.com/huawei-harmonyos-next-coming-soon/