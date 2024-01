2024年01月11日 10時27分 ネットサービス

Amazonがプライム・ビデオと傘下の映画スタジオの従業員数百人を解雇



AmazonがストリーミングサービスのAmazonプライム・ビデオと、同社の傘下にある映画スタジオ・MGM Studiosの従業員数百人を解雇しました。Amazonは傘下の配信サービス・Twitchの従業員500人を解雇する予定と報じられたばかりです。



Amazon to Lay Off Several Hundred Prime Video, Studios Employees — The Information

https://www.theinformation.com/articles/amazon-to-lay-off-several-hundred-prime-video-studios-employees





Amazon Prime Video and MGM Studios laid off hundreds of employees | TechCrunch

https://techcrunch.com/2024/01/10/amazon-prime-video-and-mgm-studios-laid-off-hundreds-of-employees/



Amazonでプライム・ビデオ部門のヴァイスプレジデントを務めるマイク・ホプキンス氏が、従業員宛に送信したメールの中で、プライム・ビデオおよびMGM Studiosの従業員を解雇する予定であることを明かしました。ホプキンス氏は人員削減の理由を「投資を増やし、コンテンツや製品の取り組みに注力しながら、特定分野への投資を削減・中止するため」と説明したそうです。



Amazonはすでに解雇される従業員への通知を開始しており、2024年1月の第2週末までに他地域の従業員に向けても通知を行っていく予定です。解雇される従業員には退職金・移行手当・社外転職サポートなどが提供される模様。





ホプキンス氏は「プログラミング・マーケティング・製品への継続的な投資と共に、大きな変化をもたらすとわかっている取り組みを優先することで、当社のビジネスはさらに強力な将来を見据えることとなります」とも語っています。



Amazonは2022年に85億ドルでMGM Studiosを買収。Amazonはプライム・ビデオで独占配信したり、他ストリーミングサービスにライセンス供与したりするためのオリジナル作品の製作を進めており、MGM Studios買収後にはAmazon MGM Studios Distributionを立ち上げました。





Amazonは2023年の1月に史上最多の1万8000人以上を解雇し、3月にも9000人以上の従業員を追加で解雇しました。さらに、11月にはAlexa部門とゲーム部門でも人員削減を実施しています。2022年末から2023年にかけてAmazonが解雇した従業員の数は全体の8%に上ると海外メディアのTechCrunchは指摘しています。



Amazonがゲーム部門の従業員180人以上を解雇、今後はプライム会員向け特典の改良やゲームパブリッシングに注力することを明かす - GIGAZINE





なお、Amazonはプライム・ビデオでの収益を拡大するため、2024年1月29日から広告を追加することを発表しています。



Amazonプライム・ビデオでは2024年1月から追加料金を払わなければ広告が表示されるようになる - GIGAZINE