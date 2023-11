2023年11月14日 10時15分 メモ

Amazonがゲーム部門の従業員180人以上を解雇、今後はプライム会員向け特典の改良やゲームパブリッシングに注力することを明かす



Amazonが2023年11月13日に、同社のゲーム部門「Amazon Games」に携わる従業員180人以上を解雇したことを発表しました。同時に、サードパーティゲームのストリーミングとサポートに焦点を当てた事業の一部を停止し、独自タイトルの開発などに注力することを明かしています。



Amazon is getting rid of its gaming content channel amid larger games layoffs - The Verge

https://www.theverge.com/2023/11/13/23959224/amazon-gaming-layoffs-crown-content-channel





Amazon cuts more than 180 jobs in gaming division

https://www.cnbc.com/2023/11/13/amazon-cuts-more-than-180-jobs-in-gaming-division.html





Amazon Gamesの本部長であるクリストフ・ハートマン氏は2023年11月13日、Amazon Gamesの従業員に対し、180人以上の人員を削減し、ゲームのイニシアチブに変更を加えることを報告しました。



今回の人員削減に伴って、ライブストリーミング配信プラットフォーム・Twitch内の公式チャンネル「Crown」を閉鎖することや、ゲームメーカーによる製品のマーケティングを支援する取り組み「Game Growth」を終了することがハートマン氏によって語られました。



ハートマン氏は「Crown Channelで毎週のようにコンテンツを発信しつつ、新しい分野への進出を行うだけでなく、Game Growthによってパブリッシャーが新しいユーザーに製品を届けるという、これまでAmazon Gamesチームが行ってきた仕事を誇りに思っています。しかし、私たちのビジネスを再検討した結果、現在および将来のユーザーに素晴らしいゲームを提供するために、リソースと努力を集中させる必要があることが明らかになりました」と述べています。



さらにハートマン氏は「今回の従業員削減によって、同僚に別れを告げるのは決して気分がいいものではありません。今回の決定は上層部がすぐに下したわけではなく、私たちの将来に向けた難しい決定でした」と語っています。





ハートマン氏によると、ユーザーからの声を聞いた結果、有料サブスクリプションのプライム会員向けサービス「Prime Gaming」の特典の一つである、毎月のゲーム無料配布をユーザーは期待していると判明したとのこと。そこで再編後のAmazon Gamesでは、プライム会員向け特典を改良することに重点を置くことを明かしました。



さらに、Amazon Gamesでは「Throne and Liberty」や「ブループロトコル」などのゲームのパブリッシングプロジェクトに、より注力することを報告しています。