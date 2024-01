2024年01月09日 13時15分 ハードウェア

HPが14インチゲーミングPCとして世界最軽量の「OMEN Transcend 14」を発表



世界最大級のテクノロジーの見本市・CES 2024で、HPが14インチディスプレイのゲーミングPCとして世界最軽量だという「OMEN Transcend 14」などの新機種を発表しました。



CES 2024: OMEN and HyperX Power Up Coolest Portfolio Yet for Personalized Play

https://press.hp.com/us/en/press-releases/2024/hpatces-play.html



「OMEN Transcend 14」はIMAX Enhanced認定の2.8Kディスプレイを搭載。最大120Hzの可変リフレッシュレートに対応しています。





重さ1637gは、このサイズのゲーミングPCでは世界最軽量だとのこと。





本体寸法は313mm×233.5mm×17.99mm。給電はUSB Type-CのPD対応140Wアダプターで行い、バッテリー容量は71Wh。駆動時間は最大で11.5時間です。OMEN Gaming Hubの自動ダイナミックリフレッシュレート機能によりバッテリー寿命が最大で7%延びるほか、ECOモードだとさらに最大20%延長されるとのこと。





プロセッサ類は選択肢があり、上位のものを選ぶとCPUがIntel Core Ultra 9 185H(16コア・最大5.1GHz)、GPUがGeForce RTX 4070(8GB GDDR6メモリ)で、メモリは32GB。ストレージは2TB。





本体色は「シャドウブラック」と「セラミックホワイト」があります。





公式通販サイト・HP.comでは2024年1月8日から予約受付を開始、価格は1499.99ドル(約21万5500円)となっています。