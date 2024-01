2024年01月09日 13時09分 ハードウェア

ASUSがIntel Core Ultra 9 185HとNVIDIA RTX 4070を搭載した「ROG NUC」を発表



最大構成でIntelの「Core Ultra 9 185H」とNVIDIAの「RTX 4070」を搭載するゲーミングミニPC「ROG NUC」をASUSが発表しました。



ASUS ROG NUC Brings High-End Performance In A Tiny PC: Powered By Intel Core Ultra CPUs, Up To RTX 4070 GPUs In a 2.5 Liter Chassis

https://wccftech.com/asus-rog-nuc-high-end-performance-tiny-pc-intel-core-ultra-cpus-rtx-4070-gpus-2-5-liter-chassis/





ASUS debuts its first homegrown NUC at CES 2024 with Core Ultra 9 chips and RTX 4070 graphics

https://www.engadget.com/asus-debuts-its-first-homegrown-nuc-at-ces-2024-with-core-ultra-9-chips-and-rtx-4070-graphics-000146547.html



Asus ROG NUC is a compact gaming desktop with up to Intel Core Ultra 9 and NVIDIA RTX 4070 - Liliputing

https://liliputing.com/asus-rog-nuc-is-a-compact-gaming-desktop-with-up-to-intel-core-ultra-9-and-nvidia-rtx-4070/



ASUS ROG NUC: New mini-PC packs NVIDIA GeForce RTX 4070 and Intel Core 9 185H within 2.5L chassis - NotebookCheck.net News

https://www.notebookcheck.net/ASUS-ROG-NUC-New-mini-PC-packs-NVIDIA-GeForce-RTX-4070-and-Intel-Core-9-185H-within-2-5L-chassis.790859.0.html



ROG NUCの詳細は不明ながら、CPUはIntelの「Core Ultra 7」または「 Core Ultra 9」を搭載し、GPUはNVIDIAの「RTX 4060」または「RTX 4070」を搭載すること、4つのディスプレイに4K映像を同時に出力できること、最大5600MT/sの速度と128GBの容量を備えたデュアルチャネルDDR5-5600メモリを搭載することなどの情報が明かされています。価格や発売日は不明。





本体は2.5リットル(27×18×5cm)のシャーシに収められ、縦置き・横置きの両方に対応。シャーシは工具不要の設計になっていて、メモリやストレージが容易に交換できるとのこと。CPUが45W~65Wで動作し、GPUが115W~140Wで動作するための冷却設定が施されています。





さらにHDMI 2.1a、DisplayPort 1.4、Thunderbolt 4/USB Type-C、USB 2.0、2.5GbEイーサネットポートを搭載。WiFi 6Eもサポートしており、Windows 11とLinuxの両方と互換性があります。





上記の情報はすべてテクノロジー見本市のCES 2024で公開されたもの。続報が待たれます。