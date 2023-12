ビジネスの価値を高めるための方法をAmazonの創設者ジェフ・ベゾスが語る

Amazonの共同創設者で取締役会長の ジェフ・ベゾス 氏とコンピューター科学者の レックス・フリードマン 氏が行った対談の中で、ベゾス氏がビジネスの価値を高めるための方法について語りました。 Lessons on building business value https://lockedinspace.com/posts/002.html

2023年12月30日 19時00分30秒 in メモ, Posted by log1r_ut

