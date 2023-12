2023年12月22日 20時00分 レビュー

期間限定で無料配布中のパズルゲーム「Mobile Suit Baba」をプレイしてみた



パズルゲーム「Baba Is You」で知られるフィンランドのインディーゲーム開発者・Arvi Teikari氏が、新作パズルゲームの「Mobile Suit Baba」をインディーゲーム販売サイト・itch.ioで無料配布しているので、さっそくプレイしてみました。



Mobile Suit Baba by Hempuli



上記URLにアクセスしたのが以下。リリースページには宇宙船シミュレーション型ローグライクゲーム「FTL: Faster Than Light」で有名なSubset Gamesの「Into the Breach」にインスパイアされたゲームだということが書かれています。





ゲームをダウンロードするため、「Download Now」をクリックします。





すると、2023年12月28日(木)まで無料であることや、サポートとして作者に任意の金額を支払えることなどが案内されます。今回は「No thanks, just take me to the downloads」をクリックしました。





続いて、赤枠で囲われたボタンをクリックします。





「Mobile Suit Baba.zip」という圧縮ファイルがダウンロードされるので、Explzhなどの解凍ソフトを使って展開します。





「Mobile Suit Baba.exe」という実行ファイルをダブルクリックするとゲームが始まります。





というわけで、実際に10分ほどプレイしたのが以下の動画です。



期間限定で無料配布中のパズルゲーム「Mobile Suit Baba」を遊んでみた - YouTube





ゲームを始めるには、「START」をクリックします。





赤枠で囲われた空のセーブスロットをクリックします。





マップが表示されたので、左下にある最初のステージをクリックしてから、右上の「START」をクリック。





「START MISSION」でステージ開始です。





すると、会話シーンの後でミッションがスタートしました。左上にこのステージのゴールである「メカで街に向かえ」という指示が表示されているので、ちょっとメカには見えませんが赤色の「Keke Mech」をクリックします。





すると、このメカの移動可能な範囲が表示されたので、移動先をクリックします。





移動しました。





同じ要領で白い「Baba Mech」も移動させました。Baba Mechは少し機動力が高いので、一息に街に到達できています。





2機のメカをすべて行動させ終えたので、右上の「PASS」でターンを終了させます。これで、残りの制限時間が4ターンとなりました。





同じ要領ですべての街を訪れてミッションクリア。





次のステージに向かいます。





大きな河がステージを横断しています。試しに赤いメカで渡河を試みてみます。





ドボンと河に落ちてしまいました。





失敗したので、赤枠で囲われた「Restart」でやり直します。





別の方法を考えてみます。各メカには固有のアクションがあるので、赤いメカを白いメカの前に立たせてから、白いメカの対象を投げ飛ばすアクションを使うことにしました。





対象として赤いメカを指定し、移動先をクリック。





渡河に成功しました。





後は手分けして両岸の街を訪れてステージクリア。





その後も、さまざまなアクションを使えるメカでパズルを解いていきました。





「Mobile Suit Baba」はインストールなしで遊べるパズルゲームで、動作が軽いのでリスタートを繰り返しつつサクサク進めることが可能です。そのおかげで、試行錯誤しながら歯ごたえある難しさのパズルに挑んでいくことができるゲームとなっていました。ミッションも合計で43個あり、定価が4ドル(約568円)、配布期間中は無料でゲットできるゲームとは思えないボリュームです。