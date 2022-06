神の視点で惑星系を作成できる「Super Planet Crash」を遊んだら太陽系の奇跡的なバランスを実感できました

すると、ゲームの種類を選択する画面が表示されます。この画面ではあらかじめ複数の惑星を配置された状態のゲームも選択できるのですが、今回は上述のゲームに再挑戦したかったので右上の「Design your own system」をクリックしました。

・関連記事

1800京個の驚くほど広大な宇宙を探索しモノリスやハイパードライブなどSF感満載のゲーム「No Man’s Sky」をプレイしてみた - GIGAZINE



クリックして放置するだけで太陽がブラックホールに変貌し全てを飲み込み宇宙の終焉を見届けるゲーム「SPACEPLAN」 - GIGAZINE



太陽系外惑星の大きさや軌道、表面温度をインタラクティブに見てわかる「EXOPLANETS」 - GIGAZINE



微生物から銀河まで何にでもなれるシミュレーション「EVERYTHING」で宇宙の果てからミクロの世界まで旅をしてみました - GIGAZINE



未開の惑星に工場を建設するリアルタイムシミュレーション「Factorio」の正式版となるバージョン1.0がついにリリース - GIGAZINE



2022年06月25日 13時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.