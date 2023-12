惑星防衛プロジェクトで小惑星の衝突から地球を守るにあたって核を使うときの有効性検証に役立つモデルをローレンス・リバモア国立研究所が開発

New nuclear deflection simulations advance planetary defense against asteroid threats | Lawrence Livermore National Laboratory https://www.llnl.gov/article/50716/new-nuclear-deflection-simulations-advance-planetary-defense-against-asteroid-threats スペースデブリの中には、地球だけではなく太陽系内の他の惑星やデブリと衝突するものもあり、衝突時に放出されるエネルギー量によっては、地球の一部から全体に破壊的影響を及ぼすおそれがあります。しかし、事前にそのことがわかっていれば現代の技術であれば回避が可能であるということで、地球の軌道を通過する地球近傍天体(NEO)を検出する「惑星防衛」キャンペーンが世界的に展開されています。

地球に降り注ぐスペースデブリの数は年間およそ5000tと推定されています。多くは無害なチリになりますが、中には2013年に ロシアのチェリャビンスクに落下した隕石 のように、周囲に大きな被害を及ぼすこともあります。このため、NASAは 小惑星に宇宙船をぶつけて軌道をずらす実験 を2022年に実施していますが、宇宙に打ち上げられる質量には限界があるため、代替手段として核を用いる方法の研究が続けられています。 X-Ray Energy Deposition Model for Simulating Asteroid Response to a Nuclear Planetary Defense Mitigation Mission - IOPscience https://iopscience.iop.org/article/10.3847/PSJ/ad0838

2023年12月22日 21時00分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

