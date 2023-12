秒間100枚以上の画像を生成できる爆速画像生成パイプライン「StreamDiffusion」が登場

ソースからのデータ入力、機械学習モデルへのデータ出力、学習パターンの調整といった一連の処理構造「パイプライン」をリアルタイム画像生成のために最適化した「 StreamDiffusion 」が登場しました。 [2312.12491] StreamDiffusion: A Pipeline-level Solution for Real-time Interactive Generation https://arxiv.org/abs/2312.12491 GitHub - cumulo-autumn/StreamDiffusion: StreamDiffusion: A Pipeline-Level Solution for Real-Time Interactive Generation https://github.com/cumulo-autumn/StreamDiffusion/tree/main

2023年12月22日

