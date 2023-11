2023年11月17日 10時32分 ネットサービス

Amazonが2024年から自動車の販売をスタートすると発表、最初は韓国のヒョンデから



Amazonが2023年11月16日に、韓国の自動車メーカー「ヒョンデ」との戦略的パートナーシップを結び、その一環として2024年からAmazonのサイト上でヒョンデの自動車の取り扱いをスタートすると発表しました。



Amazonのアンディ・ジャシーCEOは国際自動車展示会「ロサンゼルスオートショー」の中で、「ヒョンデは非常に革新的な企業であり、顧客の日々の生活をより良く、より便利にしようとするAmazonの経営方針と一致しています。今回Amazonとヒョンデは戦略的なパートナーシップを結びました。私たちは、長年にわたって一緒に開発を行えることを楽しみにしています」と述べました。



Amazonとヒョンデの戦略的パートナーシップの一環として、ヒョンデの研究分野や製品エンジニアリング、顧客エンゲージメントに関する既存のオンプレミスアプリケーションをAmazonのクラウドコンピューティングサービスであるAWSに移行することが発表されました。また、2025年以降のヒョンデの自動車には、AmazonのバーチャルアシスタントAI「Alexa」が搭載され、車内で音楽やポッドキャストの再生、リマインダーの設定、自宅の家電の操作などをハンズフリーで行えるようになるとのこと。





さらにAmazonは、2024年からAmazonのサイト上でヒョンデの新車を購入できるようになることを発表しました。以下はそのティザー動画です。



これまでAmazonでは、顧客が自動車について比較できるようにサイト上にデジタルショールームを設けていましたが、Amazonからの直接購入はできませんでした。



Amazonでヒョンデの自動車を購入したい場合、ユーザーは一般的なAmazonでのショッピングと同様、自動車のモデルや装飾部品、色、オプションなどを指定の上、好みの支払い方法や資金調達方法を選択してAmazonで注文することが可能になります。Amazonで自動車を購入した場合、最寄りの自動車ディーラーに足を運んで納車するか、自宅まで輸送してもらうかを選択します。



ヒョンデのCOO兼北米法人社長であるホセ・ムニョス氏は「顧客は自動車を購入する際に便利さを望んでいます」と語っています。また、ジャシーCEOは「顧客がオンラインで自動車を購入するハードルが大きく下がりました」と述べています。





さらに、「世界第3位という自動車業界をリードするヒョンデとAmazonが協力できることを嬉しく思います。両社が提携することで、顧客が望む購入体験をより多く提供し、これまでよりも効率的で効果的な販売プラットフォームの開発が可能になります。その結果、Amazonはさまざまなディーラーもサポートすることができます」とAmazonのワールドワイド・ビジネスおよびコーポレート・デベロップメント担当バイスプレジデントであるマーティ・マリック氏は述べました。