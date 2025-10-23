2025年10月23日 11時45分 乗り物

ゼネラルモーターズが全車でApple CarPlayとAndroid Autoを廃止



アメリカの大手自動車メーカーであるゼネラルモーターズ(GM)が、同社の販売する自動車からAppleのCarPlayとGoogleのAndroid Autoを廃止する計画を発表しました。



GM will ditch Apple CarPlay and Android Auto on all its cars, not just EVs | The Verge

https://www.theverge.com/transportation/804562/gm-apple-carplay-android-auto-gas-cars-mary-barra





GM removing CarPlay from more cars, bizarrely citing Steve Jobs as inspiration - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2025/10/22/gm-removing-carplay-from-more-cars-bizarrely-citing-steve-jobs-as-inspiration/



2025年10月22日に公開されたThe Vergeのインタビューの中で、GMのメアリー・バーラCEOが同社の自動車(ガソリン車と電気自動車の両方)でCarPlayとAndroid Autoのサポートを最終的に終了する計画であることを明かしました。



CarPlayとAndroid Autoのサポートを終了することについて、GMの最高製品責任者であるスターリング・アンダーソン氏は「率直に言って、これはまさにスティーブ・ジョブズ流のアプローチです。ディスクドライブの廃止は誰も気に入らず、フォーラムやFacebookで不満を漏らしていました。しかし、ジョブズは『いいかい、フラッシュストレージこそが真の未来です。使ってみればわかるはずです』と言いました。これが我々GMの言いたいことです」と述べました。つまり、GMはAppleの創業者であるスティーブ・ジョブズ流のアプローチを採用した結果、AppleのCarPlayのサポートを終了することとなったわけです。





サポートが終了する時期は不明ですが、バーラCEOは「新しい集中型コンピューティングプラットフォーム」と呼ぶものの大規模展開を2028年に開始することを計画していると言及しており、最終的にはすべてのGM車でこの集中型コンピューティングプラットフォームが搭載されることになり、CarPlayとAndroid Autoは廃止されることとなる模様。



CarPlayとAndroid Autoは、どちらもスマートフォンのマップや音楽などの各種機能を車載ディスプレイで利用可能にするものです。これに対して、GMはGoogleのAIアシスタントであるGeminiを搭載したアシスタントや、パートナー企業と共同開発したさまざまなカスタムアプリが利用できるように、車載インフォテインメントシステムをアップデートする取り組みを進めているそうです。なお、この車載インフォテインメントシステムはAndroidベースのシステムとなっています。



バーラCEOはCarPlayの廃止を進めているものの、Appleとの良好な関係を築くことには成功していると述べ、iPhoneやApple WatchのApple WalletアプリでGM車の鍵を管理するスマートキー機能については、間もなく導入予定であると明かしました。





なお、GMは2023年に電気自動車におけるCarPlayとAndroid Autoのサポートを終了すると発表していました。

