OpenAIが「AIは日本で100兆円の経済効果をもたらしGDPを最大16％押し上げる」として政策フレームワーク「日本のAI：OpenAIの経済ブループリント」を発表



OpenAIが「日本のAI：OpenAIの経済ブループリント」と題した政策フレームワークを2025年10月22日に発表しました。ブループリントではAIを日本経済の成長に役立てるための3つの柱が提示されています。



OpenAI、日本の経済成長と包摂的な繁栄を目指す「日本のAI：​​Open AIの経済ブループリント」を発表 | OpenAI

https://openai.com/ja-JP/index/japan-economic-blueprint/



以下はみずほリサーチ＆テクノロジーズが2025年1月29日に発表した「AI利活用がもたらす日本経済への影響」というレポートの一部です。みずほリサーチ＆テクノロジーズは「AI利活用シナリオが実現した場合、経済インパクトは2035年までの累積で約140兆円」と試算しています。





OpenAIはみずほリサーチ＆テクノロジーズのレポートや(PDFファイル)内閣府の試算をもとにAIの活用がGDPの成長を後押しするとアピール。さらに、「AIは日本のGDPを最大16％押し上げ、100兆円を超える経済価値を生み出す可能性があります」と述べ、日本が世界のAIリーダーとして台頭するために必要な3つの柱を提示しました。





「日本のAI：OpenAIの経済ブループリント」で提示された3つの柱は以下の通り。



・包摂的な社会基盤の構築

学生、スタートアップ、中小企業、行政機関など、誰もがAIの開発・活用に参加できる社会を整備。



・戦略的インフラ投資

データセンターや半導体、再生可能エネルギーへの投資を通じて、「ワット(電力)」と「ビット(情報)」を結び付ける持続的なAI経済基盤を形成。



・教育と生涯学習の強化

次世代教育とリスキリングを支援し、あらゆる世代がAI時代の成長を担えるようにする。



OpenAIは「本ブループリントは、AIという変革の力を、日本のすべての国民の豊かさに繋げるための設計図です。日本が戦後の焼け跡から経済大国へと復興し、新幹線でその創造性を世界に示したように、このブループリントはAIを新たな繁栄の時代へと導く道筋を示しています。AIは生産性を向上させ、新たな学習を促進し、かつては想像もできなかった機会を創出するでしょう。その力は巨大テクノロジー企業にとどまらず、日本の産業を支える336万社の中小企業、都市部と地方の両方に住む人々、そして大人と学生にまで及ぶでしょう。この包摂性、つまりすべての人を高めるイノベーションこそが、『日本モデル』の真髄であり、世界が認めるに値する共通の成長の道なのです。AIは、私たちの生産性を高め、新しい学びの形を切り開き、これまで想像もしなかった機会を創出します」「今こそ、官民一体となった大胆な行動を通じて、この『日本モデル』を世界に先駆けて実現し、国民一人ひとりがその豊かさを実感できる未来を築くべき時です」と述べ、民間および行政に対してAIの積極的活用を求めています。





なお、ブループリントの全文は以下のリンク先で公開されています。



日本のAI：OpenAIの経済ブループリント

(PDFファイル)https://cdn.openai.com/global-affairs/f9d1cd88-506e-48f9-b34b-6ff63655434e/openai-japan-economic-blueprint-jp.pdf

