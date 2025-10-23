2025年10月23日 11時53分 ハードウェア

Amazonが配達ドライバー向けAIスマートグラスを発表、配達先までのナビをレンズに投影して荷物スキャンや配達完了手続きも自動化



Amazonが、配達する荷物のスキャンや届け先までのルート案内、配達証明の取得などを行える配達ドライバー向けのAI搭載スマートグラスを開発したと発表しました。Amazonはアメリカ・カナダの配達ドライバーを対象にこのメガネの試験運用を行っており、より広範囲に展開する前に技術を改良する予定としています。



Amazon is developing smart glasses allowing delivery drivers to work hands-free

https://www.aboutamazon.com/news/transportation/smart-glasses-amazon-delivery-drivers



Amazon unveils AI smart glasses for its delivery drivers | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/10/22/amazon-unveils-ai-smart-glasses-for-its-delivery-drivers/



配達ドライバー専用スマートグラスの主な目的は、ドライバーにハンズフリーでの作業体験を提供することです。これにより、ドライバーが携帯電話と荷物、そして周囲の状況を頻繁に交互に見る必要性を減らし、安全性とシームレスな配送体験の向上を目指しています。





Amazonは、2018年に開始したDSPプログラムにおいて、ドライバー支援のために過去7年間で167億ドル(約2兆5400億円)を投資しており、その中で配達ドライバー専用スマートグラスを開発していることは2024年11月に報じられています。ただし、この段階では「問題が山積みで、ただちに完成するようなものではない」とされていました。



Amazonが荷物配送先の建物内まで配達員をナビゲートするスマートグラスを開発中 - GIGAZINE





Amazonによれば、ドライバーが配送先に駐車すると、スマートグラスが自動的に起動するとのこと。





そして、車内にある対象の荷物を特定するのを助け、その後、Amazon独自の地理空間技術を用いて、顧客の玄関先までの徒歩によるターンバイターン方式のナビゲーションを提供します。特にアパートやオフィスビルなどの複雑な場所でも、安全かつ正確に目的地へ誘導できるそうです。





また、スマートフォンを確認することなく、荷物のスキャンから配送証明の撮影までを完結できるとのこと。





スマートグラスは、度入りのレンズや、光に応じて暗さが変わる調光レンズにも対応しています。また、配送ベストに装着する小型コントローラーと連携し、このコントローラーには操作ボタン、終日使用を可能にする交換式バッテリー、そして緊急時に通報できる専用ボタンが備わっています。





開発にあたっては、配送サービスパートナー(DSP)で働く数百人のドライバーが初期バージョンのテストに参加し、フィードバックが行われました。テストしたあるドライバーは、「スマートフォンを見る必要がなくなり、常に前方に集中できるため、より安全だと感じた」と述べています。



この配達ドライバー専用スマートグラスはアメリカやカナダで試験中であり、本格展開の前にさらに改良が加えられる予定です。将来的には、AIを活用して、誤った住所への配送をリアルタイムで警告するミス検出機能や、庭にいるペットや暗い場所などの危険を自動で検知する機能の追加が期待されています。

