Amazonが手をかざすだけで料金を支払えるデバイス「Amazon One」を発表

Amazonは、人の手のひらを端末にかざすだけで「店舗での支払い」や「個人の認証」などが可能になる非接触型のデバイス「 Amazon One 」を2020年9月29日(火)に発表しました。Amazon Oneはすでに実店舗への導入が始まっており、一般ユーザーが実際に使用することも可能になっています。 Introducing Amazon One—a new innovation to make everyday activities effortless https://blog.aboutamazon.com/innovation/introducing-amazon-one-a-new-innovation-to-make-everyday-activities-effortless 以下の画像がAmazon One端末。Amazon Oneは独自のアルゴリズムによってユーザーの手のひらをデータ化し、個人の署名代わりとして使用することを可能にするデバイスです。

2020年09月30日 11時55分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by log1m_mn

