2026年07月24日 15時30分 乗り物

Appleマップがフォードの次期EVプラットフォームに統合されることが決定



Appleとフォードが、Appleの「MapKit for Automotive SDK」経由で、Appleマップをフォードの次期ユニバーサルEV(UEV)プラットフォームに直接統合することを発表しました。



Apple Maps to power navigation experience for Ford UEV Platform - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2026/07/apple-maps-to-power-navigation-experience-for-ford-uev-platform/





Apple Maps to Power the Navigation Experience for the Ford Universal Electric Vehicle Platform

https://www.fromtheroad.ford.com/us/en/articles/2026/apple-maps-to-power-navigation-for-ford-universal-electric-vehicle





Apple Maps to power navigation experience for Ford UEV Platform - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2026/07/apple-maps-to-power-navigation-experience-for-ford-uev-platform/



Ford bets on Apple for its next-generation of EVs | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/23/ford-bets-on-apple-for-its-next-generation-of-evs/



統合が果たされると、フォードのUEVの車載ディスプレイでAppleマップベースのナビゲーション機能が利用できるようになり、目的地への最適なルートが簡単に見つけられるようになります。





また、道路レベルの地図情報によって、フォード傘下の運転支援システム開発企業・Latitude AIがスムーズなハンズフリー運転体験を構築できるようになるとのこと。



UEVプラットフォームとは、フォードが次世代の中型EVを製造していくにあたって基盤とするもので、セダンやSUV、小型の商用バンなどはすべてこのUEVプラットフォームに基づいて設計されることになります。



Appleのサービス＆ヘルス担当ヴァイスプレジデントのエディ・キュー氏は「世界で最も優れた地図体験を提供しているAppleマップとそのナビゲーション技術を、フォードの革新的なUEVプラットフォームに導入できることを大変うれしく思います。新しい『MapKit for Automotive SDK』により、我々はAppleマップを運転する方の日常生活にさらに深く浸透させ、フォード車にシームレスに統合された、驚くほど正確で使いやすいナビを提供します」と述べました。



フォード・モーターのジム・ファーリーCEOは「当社の新しい中型EVは価格が3万ドル(約490万円)前後となる見込みで、先進技術の可能性を再定義するものとなります。シンプルで実用的であり、多くのお客様によって現実的に手の届くものとなるでしょう」と述べた上で、「世界最高水準の製品であるAppleマップを当社がいち早く組み込んで、直感的で高性能な運転体験の確立に貢献できることを光栄に思います」と喜びを示しました。



「MapKit for Automotive SDK」は、自動車メーカーがAppleマップを直接組み込んでカスタマイズできるSDKであり、自社の採用しているインターフェイスやデザイン言語に合わせて使用できます。また、プライバシー面ではAppleの標準仕様と同じく、個々のユーザーに結び付くような場所情報や活動内容は記録されないことになっています。



同じフォードの中型車をまとめて導入する企業では「MapKit for Automotive SDK」採用により、ドライバーを次の作業場へ誘導したり、地図上に他の車両の位置を表示したりすることができ、車両群の運用が容易になると、ニュースサイトのTechCrunchは指摘しています。

