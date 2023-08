テスラが車両の航続距離について虚偽の宣伝を行っていたとして集団訴訟を提起される

Tesla sued for false advertising after allegedly exaggerating EV ranges https://www.engadget.com/tesla-sued-for-false-advertising-after-allegedly-exaggerating-ev-ranges-151034923.html

電気自動車(EV)メーカーのテスラが販売する車両は、ソフトウェアが推定して表示する「航続距離」を詐称していることが、ロイターにより指摘されています。これを受け、テスラ車のオーナーが、「テスラは車両の航続距離を詐称している」として集団訴訟を提起しました。 Tesla faces California class action on its EV range claims | Reuters https://www.reuters.com/legal/tesla-faces-california-class-action-its-ev-range-claims-2023-08-03/

2023年08月07日 19時00分00秒 in 乗り物, Posted by logu_ii

