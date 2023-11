Uberが家具の組み立てや芝刈りなどを依頼できる家事代行サービス「Uber Tasks」のテストを開始することを発表

配車サービスやフードデリバリー事業などを展開する Uber が、家具の組み立てや洗濯、芝刈りなどの家事を依頼するサービス「 Uber Tasks 」のテストを開始することを2023年11月13日に発表しました。 Uber to Test "Uber Tasks" Service in Fort Myers, Florida and Edmonton, Alberta - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-13/uber-to-test-taskrabbit-like-service-in-florida-and-alberta

2023年11月14日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

