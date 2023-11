ペンの動きをカメラで捉えてデジタルで描画する6DoFを実現したスタイラスペン「D-POINT」

タブレットやスマートフォンなどに付属するデジタルポインティングデバイス「スタイラスペン」は、通常ペン先とモニターが接触するか、近づくことでデバイスに入力情報を伝えるものです。新たに登場した「 D-POINT 」は、ペン尻に付いたマーカーをカメラが読み取ることで文字を入力できます。 GitHub - Jcparkyn/dpoint: Open-source digital stylus using camera tracking and inertial measurements https://github.com/Jcparkyn/dpoint D-POINTが動作する様子は以下の動画で確認可能。クリックすると再生されます。

2023年11月14日 15時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1p_kr

