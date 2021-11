2021年11月12日 07時00分 ソフトウェア

ウェブカメラで顔や体の動きをトラッキングして3Dアバターを動かせる「KalidoKit」のソースコードが公開中



顔の表情、体や手の動きをトラッキングして3Dモデルに反映させるツール「KalidoKit」のソースコードがGitHubで公開されました。このKalidoKitを使うことで、ウェブカメラで撮影した自身の動きを2Dモデルや3Dモデルに反映させ、VTuberのアバターを動作させることも可能となります。



GitHub - yeemachine/kalidokit: Blendshape and kinematics solver for Mediapipe/Tensorflow.js face, eyes, pose, and hand tracking models.

https://github.com/yeemachine/kalidokit





KalidKitは、カメラで捉えた動きをブラウザ上で3Dアバターに連携させてVTuberになれる「Kalidoface 3D」のコア技術です。Kalidoface 3Dがどんなものなのかは以下の記事を読むとよくわかります。



無料でブラウザ上で誰でも簡単に美少女VTuberに受肉できる「Kalidoface 3D」レビュー - GIGAZINE





イメージとしては以下のような感じ。カメラで現実の体を撮影し、抽出した顔や体の動きからMediaPipeあるいはTensorFlow.jsを用いて姿勢推定を行います。そしてKalidoKitによって3Dアバターにフィードバックさせるという流れです。





KalidoKitは顔・ポーズ・手の計算を行う3つのクラスで構成されており、Facemesh・Blazepose・Handpose・Holisticからのキーポイントを受けるようになっています。





// Accepts an array(468 or 478 with iris tracking) of vectors Kalidokit.Face.solve(facelandmarkArray, { runtime: "tfjs", // `mediapipe` or `tfjs` video: HTMLVideoElement, imageSize: { height: 0, width: 0 }, smoothBlink: false, // smooth left and right eye blink delays blinkSettings: [0.25, 0.75], // adjust upper and lower bound blink sensitivity }); // Accepts arrays(33) of Pose keypoints and 3D Pose keypoints Kalidokit.Pose.solve(poseWorld3DArray, poseLandmarkArray, { runtime: "tfjs", // `mediapipe` or `tfjs` video: HTMLVideoElement, imageSize: { height: 0, width: 0 }, enableLegs: true, }); // Accepts array(21) of hand landmark vectors; specify 'Right' or 'Left' side Kalidokit.Hand.solve(handLandmarkArray, "Right"); // Using exported classes directly Face.solve(facelandmarkArray); Pose.solve(poseWorld3DArray, poseLandmarkArray); Hand.solve(handLandmarkArray, "Right");

実際にKalidoKitを使って顔や体の動きをリアルタイムで3Dアバターにフィードバックさせている様子を、開発者であるRich氏が公開している以下のムービーで見ることができます。