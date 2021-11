Facebookトラフィックの約40％が「盗用されたコンテンツ」に向けられていた

Facebook(Meta)の元データサイエンティストであるジェフ・アレン氏によると、2018年の調査時点で、Facebookへのトラフィックのうち約40%は盗用されたコンテンツのページに向けられていたとのこと。海外紙のウォール・ストリート・ジャーナルがこの問題を報告しています。 Facebook Allows Stolen Content to Flourish, Its Researchers Warned - WSJ https://www.wsj.com/articles/facebook-stolen-content-copyright-infringement-facebook-files-11636493887 2018年のアレン氏らの調査では、Facebookページへのトラフィックのうち、約40%が盗用されたコンテンツ、約20%がオリジナルのコンテンツ、残りが企業が運営するページに向けられていたものであることも分かっています。アレン氏らはこのような著作権侵害問題に対し、以前から積極的に取り組むよう訴えてきたとのこと。 しかし、アレン氏ら研究チームは「権利所有者からの訴訟を恐れて積極的に著作権侵害コンテンツを取り締まったYouTubeとは違い、Facebookはそれほど積極的ではありませんでした」「Facebookはデジタルミレニアム著作権法の解釈の違いから、著作権侵害コンテンツを取り締まるのに時間がかかっています」と指摘しています。法律専門家いわく、「著作権侵害コンテンツを特定した後、著作権についての解釈を誤ってコンテンツを残すという判断を下した場合、権利所有者からの訴訟が行われる場合がある」とのことで、Facebookが積極的に著作権侵害コンテンツに対処しなくても良い理由がこれにあるとのこと。

2021年11月12日 08時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

